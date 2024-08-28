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繼承身心障礙車輛符合兩條件 免稅條件可追溯

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
繼承身心障礙者車輛，必須在一年內辦理過戶。圖／聯合報系資料照片
繼承身心障礙者車輛，必須在一年內辦理過戶。圖／聯合報系資料照片

身心障礙者使用的車輛可申請免徵使用牌照稅，台中市稅務局提醒，若車主死亡，繼承人須在一年內辦理車輛過戶，可從申請日起適用免稅，不過若繼承人與原車主戶籍同戶，則可追溯到原車主死亡次日起免徵。

稅務局說明，車輛供持有身心障礙手冊或證明者使用，申請免徵使用牌照稅，若身心障礙者領有駕駛執照，車輛需本人所有，方可申請；若因身心障礙狀況，無法取得駕駛執照者，才可以本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有的車輛申請，且每一位身心障礙者以申請一輛免稅為限。

稅務局表示，原供身心障礙者使用的免稅車輛，車主死亡後，應自次日起恢復課稅，而車輛繼承人須先辦理繼承登記後，才能重新申請免稅。

不過，稅務局指出，若經稽徵機關查明該車輛仍供身心障礙者使用，且繼承人的戶籍與原車主死亡至重新申請免稅日，均與身心障礙者同戶籍，則可例外追溯自原車主死亡次日起免徵使用牌照稅。

稅務局提醒，車主死亡後一年內未辧理車輛過戶，監理機關將逕行註銷牌照，經註銷牌照的車輛倘使用公共道路被查獲，主管稅捐稽徵機關將依法補稅並處應納稅額兩倍以下罰鍰。

免稅 牌照稅

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