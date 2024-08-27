旅宿業聘僑外生 勞部開放

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
旅宿業示意圖。 聯合報系資料照
旅宿業示意圖。 聯合報系資料照

勞動部昨（27）日宣布，自今日起開放旅宿業聘僱副學士以上僑外生，從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作。初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。

目前服務業尚未開放引進外籍移工，因應旅宿業缺工，先以開放僑外生中階人力方式進入旅宿業，但是訂有最低起薪及聘僱員額限制。

據了解，未來醫院照護輔佐人力、公路及市區汽車客運駕駛及安全管理人力等等，有機會開放僑外生中階人力進入。

疫後旅宿業缺工，勞動部表示，經交通部觀光署評估國內缺乏在旅宿業從事房務、清潔、訂房、接待或旅宿所屬餐廳外場等工作人才，同時考量僑外生有許多優秀人力，經跨部會討論，認為擴大留用畢業僑外生對產業經濟更有助益。勞動部已於8月26日公告修正規定，並自28日起實施。

勞動部 薪資 觀光

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