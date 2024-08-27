旅宿業聘僑外生 勞部開放

財政部公布最新非自住住家房屋統計，截至今年上半年為止，全國囤房者（非自住）仍持續增加，有超過56.31萬人囤房，較去年增加近2萬人。囤房稅2.0政策寶劍已經出鞘，為何囤房人數仍在直直升？

2024-08-27 18:18