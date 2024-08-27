申報營業稅 別犯五錯誤

營業人不論有無銷售額，應每兩個月向主管稽徵機關申報營業稅，財政部高雄國稅局提醒，營業人在申報時常出現的錯誤，包括以其他公司進項申報抵扣、發票作廢未妥善處理、未檢附零稅率證明文件等，提醒營業人記得避開五大誤區。

營業稅申報常見五大錯誤

第一，國稅局表示，最常見的就是營業人誤持其他營業人，像是如關係企業或分支機構的進項憑證，申報扣抵銷項稅額，或同一進項憑證重複申報扣抵銷項稅額，提醒營業人應在申報前，確實逐筆檢查進銷項憑證的正確性，以免因疏失受罰。

第二，已作廢統一發票的收執聯及扣抵聯應收回，應確實裝訂在同張存根聯上，避免裝訂錯誤而漏報有效統一發票銷售額。

如果發生營業人已將發票交給消費者，但不知其聯繫方式，導致無法收回原發票作廢並另行開立時，營業人可檢具申請書，敘明統一發票種類、字軌號碼、正確銷售額及存根聯影本向稽徵機關報備。

第三，未檢附零稅率證明文件。貨物外銷，除報經海關出口者免檢附證明文件外，其餘非經海關出口應取得相關證明，常見營業人誤將非經海關出口零稅率銷售額，申報為經海關出口零稅率銷售額，且未檢附適用零稅率證明文件，例如外匯證明、銷售契約影本等，導致總額交查異常。

第四，在退貨申報方面，採網路申報銷貨退回、進貨退出或折讓證明單，未逐筆申報，誤以合計數申報，導致發生進銷項交查異常。

第五，誤將單筆稅額500元以上的進項憑證彙加申報，或數張500元以下進項憑證採彙加申報，卻漏未勾選彙加註記，導致發生進銷項交查異常。

此外國稅局也提醒，營業人累積留抵稅額已申請抵減，但申報時未同步更正，導致累積留抵稅額欄位金額錯誤，或申報銷售額正確，但稅額錯誤，致短漏繳營業稅也要留意。