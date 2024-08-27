億級富豪生前多做一件事 遺產稅竟能省上千萬元

財產越多，越要提前做好規劃。國稅局分享，一名50歲王先生，名下財產包括土地、房屋、股票及活存，加總起來破億元，想提前幫太太與子女做好規劃，以免以後繼承財產時須繳納龐大稅賦，經計算後發現，若生前提前將部分財產轉移給太太，不僅免繳贈與稅，也不用被課遺產稅，能省下上千萬元。

王先生財產包括土地6筆公告現值共計8,000萬元、房屋3棟現值合計為2,000萬元、某上市公司股票20萬股、銀行存款1,000萬元。

國稅局將王先生分成兩種情形分析，第一種，若王先生未做任何規劃，在2024年2月4日突然死亡，配偶及4名子女皆繼承，假設當天股票收盤價為80元，此時遺產總額為1億2,600萬元，可扣除每人免稅額1,333萬元，以及配偶、直系血親卑親屬扣除額、喪葬費共915萬元，此時遺產淨額剩下1億352萬元，因淨額在億元以上，遺產稅稅率必須乘上20%，再扣除累進差額750萬元，最終應納稅額為1,320萬4千元。

第二種狀況則是，王先生在2022年2月4日贈與太太土地3筆計4,000萬元、房屋3棟2,000萬元、上市公司股票10萬股(收盤價每股80元)、銀行存款800萬元，但不幸在2024年5月31日離世，此時財產假設沒有增加，除贈與太太之財產外，其財產亦未減少，贈與給太太的7,600萬元財產免繳贈與稅。

乘上，此時遺產剩下土地3筆計4,000萬元、房屋0棟、上市公司股票10萬股(死亡日收盤價亦為每股80元) 、銀行存款200萬元，共計5千萬元，可扣除免稅額1333萬元、扣除額915萬元，遺產淨額剩下2,752萬元，遺產稅稅率只剩10%，因此應納稅額為275萬2千元。

王先生若提前將部分遺產轉移給太太，透過夫妻之間合法贈與節稅，也能讓遺產稅省下千萬元。

不過，國稅局提醒，如果王太太身體狀況不佳，可能較王先生提早過世，贈與給太太不但無法達成減稅目的，反而會增加太太的遺產稅，因此租稅規劃時宜多方考量。

另外，將財產轉移給太太一事也要提前規劃，依遺產及贈與稅法規定，被繼承人死亡前兩年內贈與下列個人的財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，也就是，王先生轉移財產不到兩年就過世，也要併入遺產課稅。