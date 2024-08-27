大宗物資降稅可望延至年底 黃小玉等關鍵原物料續減免

關鍵原物料降稅措施將於9月30日屆期，據悉，行政院副院長鄭麗君預計在9月第二周、中秋節前召開穩定物價小組會議，由於物價仍處高檔，降稅措施可望再延一季至年底。

行政院為穩定物價，在2021年祭出關鍵原物料降稅措施，屆期後持續延長實施，已邁入第12波延長，期限至今年9月底，行政院穩定物價小組會議預計將在9月第二周召開會議，可望啟動第13波減徵措施，延長實施至年底。

目前減徵項目包括進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅；免徵小麥關稅；奶油、無水奶油、烘焙用奶粉、牛肉關稅稅率減半；另外汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

現行關鍵原物料降稅項目

行政院每月皆召開一次穩定物價小組會議，緊盯國內外物價情勢，隨著降稅期間屆滿，9月開會時，也可望拍板關鍵原物料減稅延長。

根據政院資料，目前國際原物料價格續處相對低檔，我國進口黃、小、玉等關鍵原物料價格持續趨緩，今年第2季消費者物價指數（CPI）年增率回落至2.2%，為近四季以來最低，國內物價壓力有所趨緩。

然而由於7月下旬蔬果受凱米颱風影響而價揚，加上外食費、房租及醫療費用等服務類漲勢延續，7月CPI年增率2.52%，已連續第三個月超出2%通膨警戒線，後續國內物價走勢仍須密切關注。

因颱風導致部分農產品產區受損，短期蔬果價格呈現波動，可能推升食物類價格；另中東地緣政治衝突升高，紅海事件、氣候異常等全球通膨風險因素續存，預料政府將推動多元穩物價措施，延長減徵關鍵原物料稅負、減輕源頭業者營業負擔，就是重要政策工具之一。

隨著中秋節將至，據了解，穩定物價小組會議也將盤點相關民生物資價格。根據往例，因中秋節國人習慣團圓烤肉、吃柚子，時令文旦柚與茭白筍、玉米、甜椒、豬肉、雞腿翅、香魚、透抽、秋刀魚等產品需求預計會增加，會中將請農業部關注相關產品價格變化。