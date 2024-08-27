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交換土地 要課土增稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

當土地所有權人出售土地時須繳交土增稅，高雄稅捐處昨（26）日提醒，交換土地也視為買賣，要課土增稅，雙方應按各自移轉土地持分申報現值，且符合一定條件時，也可申請按照優惠稅率課徵土增稅。

土增稅一般稅率為20%至40%不等，而出售自住用地時，可享受「一生一次」按10%優惠稅率課徵土增稅。

高雄稅捐處表示，「交換」視同「買賣」，雙方要按各自移轉土地持分申報現值，在訂立契約日起30日內，向地方稅稽徵機關申報。

至於符合哪些條件才能申請10%優惠稅率？稅捐處指出，包括面積未超過都市土地3公畝或非都市土地7公畝，地上建物為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有且其中一人已在該地辦完戶籍登記，並在交換前一年內，未曾供營業或出租使用，即可申請適用一生一次自用住宅用地10%優惠稅率課徵土增稅。

合一 土增稅 自用住宅

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