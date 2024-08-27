給付免扣繳所得 須申報

財政部高雄國稅局表示，公司等扣繳義務人給付免扣繳所得時，雖不用扣繳稅款，但仍要記得在每年元月底前依規定格式，列單向國稅局申報。

高雄國稅局表示，所得稅法明定，違反扣繳義務者應裁罰。機關、團體、學校、事業、破產財團或執行業務者等，給付免扣繳所得，例如每次應扣繳稅額不超過2,000元，或是其他所得，因不屬扣繳範圍，而未扣繳稅款，仍應依規定在每年元月底前依規定格式，列單申報國稅局。

國稅局表示，扣繳單位未依限填報或未據實申報免扣繳憑單，應處扣繳義務人1,500元罰鍰，並限期補報，仍不補報者將再依法處罰。

國稅局舉例，一位王老闆2023年間給付未達起扣點的租賃所得1.2萬元，誤以為給付免扣繳所得就免申報，隨後才補報，但已超過申報期限，應處1,500元罰鍰，因屬稽徵機關查獲前自動補報，適用減免處罰標準，按應處罰鍰減半裁處750元罰鍰。