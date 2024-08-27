房貸利息列扣 三點不漏

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
民眾每年申報綜所稅時，可列舉扣除房貸利息支出。 聯合報系資料照
民眾每年申報綜所稅時，可列舉扣除房貸利息支出。 聯合報系資料照

為減輕購屋負擔，民眾每年申報綜所稅時，可列舉扣除房貸利息支出，每年申報額度最高30萬元，但必須留意三大條件與規定，包括必須有購買自用住宅事實、列舉扣除額度、轉貸適用條件等。

《所得稅法》中房貸利息支出列舉扣除，正式名稱為「自用住宅購屋借款利息」，是希望減輕民眾買房自住資金壓力，但要留意相關規定才能符合適用資格。

房貸利息扣除額注意事項
房貸利息扣除額注意事項

台北國稅局提醒，首先，必須有購買自用住宅事實才能列舉扣除，依規定，所購買房屋必須登記為同一申報戶的納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬所有，且課稅年度在該地址完成戶籍登記，同時房屋不能有出租、營業、執行業務使用，民眾列報這項扣除額，應檢附當年度支付利息的繳息清單正本，並確認上面是否有坐落地址或借款用途。

第二，國稅局提醒，要留意列舉扣除額度，除了每年不能超過30萬元外，也要記得先扣除儲蓄投資特別扣除額後的餘額，才能申報扣除，舉例來說，老張2022年房貸利息支出18萬元，但同時有儲蓄投資特別扣除額10萬元，老張可列扣的利息支出僅8萬元，而非18萬元。

另外，房貸利息扣除與房屋租金支出扣除原則上只能二擇一，但國稅局指出，若民眾租屋期間、購屋自住期間未重疊，就可列報兩項扣除額，並按費用支出期間占全年比率計算可列舉額度。

第三是留意轉貸規定，國稅局指出，若民眾改向另一家金融機構貸款，償還原購屋時所貸款項，在原貸款尚未還清額度內所支付利息，仍可核實列舉，但超過部分利息就不能再列報。

國稅局舉例，小美原購屋時向A銀行貸款，還有100萬元本金未還清，後來改向B銀行貸款150萬元還清A銀行貸款，如此一來，小美雖貸款150萬元，但僅可就原先剩下的100萬元貸款部分繳付利息列報扣除。

若有轉貸情況，國稅局提醒，記得要檢附轉貸相關證明文件，例如原始貸款餘額證明書、清償證明書、新的借款契約書或建物異動索引，須含轉貸或換約前後資料等文件，供國稅局核認。

國稅局 房貸 自用住宅

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