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為省50萬元遺產稅！姪子「假裝賣地」找老農當替死鬼

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
農地共有人的老農夫們小心被詐騙。記者黃羿馨／攝影
農地共有人的老農夫們小心被詐騙。記者黃羿馨／攝影

遺產中的農業用地和地上的農作物，由繼承人或受遺贈人繼續作農業使用，可扣除土地和地上農作物價值，免課稅，但小心被有心人利用。地政士表示，就曾有老農民接到姪子電話，表明簽完切結書後，就會將土地賣給他，沒想到這一切竟是場詐騙，對方只是想找替死鬼，免繳50萬元的遺產稅

正業地政士聯合事務所表示，農地農用有許多的租稅優惠，例如：房地合一稅、土地增值稅、贈與稅及遺產稅等，為此，農地是要件，農用證明是必備佐證，也就是農地必須檢附農用證明，才可以主張上述的稅賦減免。

地政士分享，日前有位農民老張來電，希望代書事務所協助買賣農地，仔細詢問下，原來是姪子突然告知，因為父親近期往生，近期繼承完成後就能把農地賣給他。

沒想到，隔天雙方約在代書事務所碰面時，發現其中藏著不尋常。地政士指出，原來這姪子向公所申請農用證明，以利申請不課徵遺產稅，但會勘時發現該筆農地有部分違規使用的狀況，因此這筆農地的土地公告現值必須計入遺產中，課徵遺產稅。

若要免除遺產稅，則必須有分管協議書或違規使用的共有人切結書，證明繼承人的農地並非違規使用人。地政士進一步解釋，所以姪子是來找「替死鬼」，假出售農地為餌，想騙該老張以共有人身分，簽立違規使用切結書，這樣就能少繳近50萬元的遺產稅。

地政士說，所幸老張把農地出售當真，直接約到代書事務所，除了免掉被詐騙，也可能無法享受該筆農地的稅賦優惠，免除了未來繳稅的危機。

地政士提醒，農地共有人的老農夫們請小心，簽署任何文件，記得問問專業人員，否則可能簽署以後，遺憾終身。

房地合一稅 農地 遺產稅

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