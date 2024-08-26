沒收到稅單被強制執行！稅務局曝「寄存郵局」就算送達
近期有民眾申訴，自己並沒有收到稅單，為何會被強制執行。台南財稅局表示，稅單送到納稅人地址時，若無人可領，郵差就會製作送達通知書，通知民眾到郵局領取，不論民眾有無領取，都代表完成法定送達程序。
財稅局說明，稅捐稽徵文書送達納稅人的戶籍所在地或住居所、事務所或營業所時，無法當面交給納稅人時，也沒有可以幫忙收件的同居人、受僱人及接收人員時，依行政程序法規定，可以將稅單等稽徵文書寄存在當地郵局，辦理寄存送達。
財稅局指出，此時郵差會製作兩份送達通知書，一份黏貼於應送送達人戶籍所在地或住居所、事務所、營業所或其就業處所門口；另一份則是交給鄰居轉交，或放置在送達處所的信箱內，通知民眾到郵局領取稅單。
財稅局強調，不論民眾有無領取，這時都已代表完成法定送達程序，請納稅人務必留意，發現寄存送達通知書後，應儘速前往寄存的郵局領取並依限繳納，若過期30日後仍未繳納者，就會被移送行政執行分署強制執行。
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