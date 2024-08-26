轉售免稅原料 要繳貨物稅

財政部北區國稅局表示，廠商若將經國稅局核准採購的免貨物稅原料轉讓或移作其他用途，導致不符合免稅規定，應在次日起30日內向國稅局申報納稅。

北區國稅局表示，為避免重複課稅，廠商產製應稅貨物，採購另一應稅貨物為原料者，依《貨物稅條例》等規定，可向稽徵機關申請免徵原料貨物稅；不過經核准的免稅原料，之後如轉讓或變更用途，應在轉讓或移作他用次日起30日內申報納稅。

舉例而言，產製冷氣機的甲廠商連續申請多筆免稅採購壓縮機，不過申報出廠量並未相對應增加，經國稅局派員實地查核，發現庫存的壓縮機數量與帳載資料不符，甲廠商坦承部分壓縮機已轉售給經銷商供維修使用，未依規定申報納稅。

國稅局核對甲廠商開立的銷貨發票，轉讓日期均已超過30日，除核定補徵貨物稅外，並依規定處罰。