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台商善用租稅協定 三好康

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
稅務示意圖。 圖／聯合報系資料照片
稅務示意圖。 圖／聯合報系資料照片

財政部表示，我國目前簽署生效的所得稅協定共35個，台商從事全球布局時，可善用租稅協定，享有三大好處，包含非常設機構免稅、股利及權利金等租稅優惠、爭議解決機制。

財政部指出，我國目前簽署生效的所得稅協定共35個，包括亞洲十國、大洋洲三國、歐洲16國、非洲四國及美洲二國，將持續配合台商全球布局經貿或外交需要，與理念相近國家推動洽簽所得稅協定，強化我國所得稅協定網絡。

適用所得稅協定三大好處
適用所得稅協定三大好處

財政部說明，我國所簽定所得稅協定，皆參照經濟合作暨發展組織（OECD）及聯合國（UN）稅約範本，考量雙方的經濟和貿易狀況而商訂，主要由所得來源地國提供減免稅措施，居住地國提供稅額扣抵，消除重複課稅，並提供爭議解決機制，有三大優點。

首先，以我國居住者企業在協定夥伴國營業取得利潤為例，若未構成或未經由協定規定的「常設機構」（PE），可在該協定夥伴國享免稅待遇。

其次，在協定夥伴國取得股利、利息及權利金，可依協定在該國享有優惠課稅待遇，增加資金周轉利益。舉例來說，台韓租稅協定就針對非居住者的股利、利息、權利金扣繳率皆降至10%。

第三，所得稅協定規定相互協議程序（MAP）爭議解決機制，可透過雙方協定主管機關溝通，消除適用所得稅協定爭議，或預防發生雙重課稅爭議，例如雙邊或多邊預先訂價協議。

財政部解釋，以新南向夥伴為例，我國已與澳洲、印度、印尼、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、泰國及越南簽署生效所得稅協定，目前台商在該八國投資占所有新南向夥伴國投資比率逾九成，有助台商在這些國家免於雙重課稅困擾。

同時，台商進行全球投資布局時，也可消除跨境所得重複課稅，提升租稅確定性及降低營運成本。

財政部表示，將持續秉持平等互惠原則拓展所得稅協定網絡，並傾聽台商需求，營造合宜、穩定且具保障的租稅環境，提升台商全球布局的國際競爭力。

台商 所得稅 財政部

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