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7月份公益彩券盈餘82.54億元 挹注政府各項社福支出

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

台灣彩券公司23日表示，7月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣82.54億元，今年前七月，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達182.22億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

台灣彩券公司表示，其中電腦型彩券，今年以來威力彩和大樂透頭獎開出頻率較往年為高，威力彩頭獎最高僅累積至5.3億元，去（112）年同期威力彩最高累積金額為11.6億元；大樂透今年以來開出18次頭獎，去年同期則為11次。在缺乏高額頭獎的帶動下，威力彩銷售較去年同期減少四成，約25億元，為業績落後之主因。

此外，立即型彩券今年截至7月底銷售金額較去年同期成長8.9%，主因第一季銷售表現亮眼，第二季開始則持續透過發行各種創新主題、玩法的產品維持市場買氣，目前的銷售表現符合預期。

今年7月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為82.54億元，其中41.27億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依《財政部公益彩券監理委員會組成辦法》第三條規定辦理，37.14億元分配至國民年金，4.13億元則分配至全民健康保險準備。

國民年金 財政部

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