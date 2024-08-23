明年網路報稅更方便！手機申報簡化剩三步驟

2023年綜合所得稅結算申報作業已落幕，財政部23日表示，經統計總申報件數超過685萬件，該數字含稅額試算，網路申報超過577萬餘件，較去年成長74萬8千餘件、14.90%，歡迎納稅人透過手機申報，已經五步驟簡化成三步驟，輕鬆即可查詢估算結果並完成申報。

以往報稅總是令人聯想到複雜、耗時，財政部為方便民眾報稅，2025年綜所稅網路申報將再進化，將手機報稅從原本五步驟簡化成三步驟，省掉填寫資料及確認稅額兩步驟，只要完成身分認證後，立即顯示繳稅或退稅金額，確認無誤即可完成。

財政部表示，2023年度綜所稅結算申報系統穩定提供服務，申報作業於今年5月31日圓滿完成，總申報件數超過685萬件（含稅額試算），網路申報超過577萬餘件，較去年成長74.8萬或14.9%；其中，使用附件上傳計19.8萬件，占網路申報須檢附證明文件案件的19.13%，較去年成長6.6萬件或50.37%。

財政部指出，2024年納稅義務人於線上版及手機報稅系統，完成身分認證後，即可下載查調資料稅額估算表，提供民眾快速掌握報稅資料，協助民眾完成報稅作業，首年計123萬餘件下載採用，比率達28.2%，普遍受到好評。