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囤房稅2.0上路…符合這些條件房屋稅降到1% 這天起要申辦

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部。圖／聯合報系資料照片
財政部。圖／聯合報系資料照片

為鼓勵房屋有效利用及合理化房屋稅負，從今年7月起施行房屋稅差別稅率2.0，明年5月起開始繳交新制；財政部賦稅署23日提醒，房屋若符合三大條件，將可適用自住房屋優惠稅率1.2%，全國符合單一自住還能降到1%。

房屋稅差別稅率2.0方案又稱為「囤房稅2.0」，屋現值在一定金額以下的全國單一自住房屋稅率為1%；「非自住」的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間從原本的1.5%至3.6%，調升為2%至4.8%，各地方政府均應參考財政部公告基準，按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率並採「全數累進」課徵。

賦稅署提醒，房屋若符合無出租或供營業、本人與配偶及直系親屬實際居住使用並與該屋辦完戶籍登記、本人與配偶及未成年子女全國合計三戶以內等三大條件，應在房屋稅開徵40日前，也就是明年3月22日，因適逢假日延至3月24日，向房屋所在地的地方稅稽徵機關申辦，即可按照自住優惠稅率課徵房屋稅。

賦稅署進一步說明，2024年6月30日以前房屋稅稅籍資料記載為自住房屋，納稅人本人、配偶或直系親屬已在該屋完成戶籍登記者，就無須申報，稽徵機關將依照戶政資料，逕行核定續按自助稅率課徵房屋稅。

房屋稅條例規定，房屋稅徵收率授權地方政府因地制宜，於法定稅率範圍內制定，目前僅連江縣、新竹縣、新竹市三縣市已經完成修正所轄房屋稅徵收率自治條例。

囤房稅 房屋稅 財政部

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