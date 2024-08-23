海關上半年查緝仿冒品逾23萬件 市值逾4.5億元

為防杜侵害智慧財產權貨品進出國境，海關持續強化邊境管制，嚴加查緝侵權貨物，財政部關務署23日表示，今年上半年於邊境查獲侵害商標權案件230案。仿冒品數量逾23萬件，侵權市值高達4.5億元，查緝成果極為亮眼。

財政部關務署長彭英偉解釋，保護智慧財產權為政府重要施政目標，為增進查緝成效，海關持續精進關員查緝技巧，更積極與國際交流。

相較去年同期，今年上半年緝獲案件量成長44%，緝獲侵權貨品數量增加5倍，緝獲商品類別多為消費品（包括鞋類、服飾、手錶、皮包、香菸）、3C產品及藥品，此類仿冒品若流入市場，對民眾安全及健康將造成嚴重危害，因此海關一向將其列為重點查緝項目。

財政部進一步說明，近年跨境網購盛行，海關緝獲之仿冒品多為快遞貨物少量進口，統計今年上半年，於海、空運快遞貨物專區緝獲之侵權案件共205案，占整體案件量之89%，籲請民眾快遞網購雖方便，仍須提防注意，以免買到仿冒品損及自身權益。

財政部最後重申，查緝侵害智慧財產權貨品為海關重點工作，除將持續辦理相關訓練增進關員專業知能外，亦將落實強化智慧財產權邊境保護措施，以提升邊境查緝仿冒成果。