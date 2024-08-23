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販賣機達門檻 逐筆開發票
財政部表示，每月超過20萬營業額的食品、飲料販賣機及停車繳費機，都應逐筆開立統一發票，提醒業者應符合規定，也提醒消費者記得檢視是否有取得發票。
財政部2021年修正發布「統一發票使用辦法」，規定營業額達到開發票門檻的食品、飲料販賣機及停車繳費機，都應逐筆開立發票，考量業者因應需要時間，給予當時既有的販賣機緩衝期至2027年底，至於2022年1月1日後新設的自動販賣機，目前都必須開發票。
過去自動販賣機的類型等多為機械式，無法增設網路連線功能，因此規定自動販賣機業者只須定期申報營業額即可，但卻出現部分業者趁機短漏報，但隨著科技發展，愈來愈多自動販賣機可用電子支付並開電子發票，財政部因此修正相關辦法。
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