股東會贈品支出 不能抵稅

「麟洋配」李洋、王齊麟第二次在奧運羽球男雙項目中奪下金牌，令不少國人熱血沸騰，依據國光獎金規定，兩人可以各獲得2,000萬元獎金。隨著奧運落幕，中華隊此次摘下二金五銅，奧運健兒領到獎金，是否需要扣稅？未來這筆獎金用在各種投資配置，又會遇到什麼稅務問題？透過本文一次看懂。

2024-08-22 19:39