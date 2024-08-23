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股東會贈品支出 不能抵稅
多數公司都會在召開股東會時，為股東準備一份精美紀念品，向股東表達感謝。台北國稅局昨（22）日提醒，這屬於與推展業務無關的餽贈，其進項稅額不可申報抵稅。
國稅局表示，依營業稅法規定，交際應酬用的貨物或勞務，其進項稅額不可申報扣扺銷項稅額。
國稅局舉例，甲公司為鼓勵股東參加股東會，購買隨行杯1萬份作為贈送股東的紀念品，共花費105萬元，其中購貨金額100萬元，進項稅額5萬元，該購買紀念品所支付的進項稅額5萬元。
由於股東紀念品與推廣業務無關，為交際應酬使用的貨物，因此甲公司申報營業稅時，不可申報扣扺銷項稅額。
若是公司以自行產製、進口或購買供銷售商品轉為股東會紀念品，因商品支付的進項稅額已申報扣抵銷項稅額，依規定應視為銷售貨物，以公司名義開立發票，該發票記載的進項稅額，也不可申報扣抵銷項稅額。
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