幫子女繳卡費 留意贈與稅

父母幫子女繳納卡費、房貸及保險等，要留意是否超出每人每年244萬免稅額，以免被追繳贈與稅。財政部台北國稅局提醒，父母代子女繳納信用卡費，實質上形同贈與現金，應在贈與總額超過免稅額時申報贈與稅。

台北國稅局表示，曾查獲民眾以自身銀行帳戶代為扣繳子女信用卡費，已超過贈與稅免稅額，卻未申報贈與稅，因此必須補繳稅款。

國稅局說明，依《遺產及贈與法》規定，在請求權時效內，無償免除或承擔債務者，其免除或承擔的債務，視同贈與，應課徵贈與稅。

國稅局舉例，許先生自銀行帳戶代扣繳配偶、子女三人信用卡費，2023年合計繳納800萬元，其中300萬元屬子女信用卡費，許先生依法須繳納贈與稅額5.6萬元，計算方式為卡費300萬元扣除每人每年免稅額244萬元，再乘上稅率10%。

除了卡費，許多父母會幫子女購入不動產，依遺贈稅法規定，以自己資金，無償為他人購置不動產者，必須以贈與財產價值計算，土地以公告土地現值為準、房屋則以評定標準價格為準。

國稅局舉例，陳小姐2022購買不動產2,000萬元，登記在兒子名下，不動產公告土地現值600萬元，房屋評定標準價格20萬元，則贈與金額為620萬元，扣除免稅額244萬，再乘上稅率10%，最終須繳納37.6萬元稅款。

國稅局提醒，納稅義務人出資為子女購置不動產，應於不動產買賣契約訂定日的次日起算，30日內向主管稽徵機關辦理贈與稅申報，如有漏報，應在被查獲前補報補繳，即可免予受罰。