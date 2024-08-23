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營所稅免暫繳申報 六樣態

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
今年度營所稅暫繳申報期間自9月1日至30日。 聯合報系資料庫
今年度營所稅暫繳申報期間自9月1日至30日。 聯合報系資料庫

今年度營所稅暫繳申報期間自9月1日至30日，財政部北區國稅局提醒，營利事業須依《所得稅法》規定自行計算並繳納暫繳稅額，同時填寫申報書向國稅局申報，若符合六大情況即可免辦暫繳申報。

「營所稅暫繳」申報目的是讓企業在9月時先報繳一部分的所得稅，除有利國庫調度，也避免企業隔年5月須一次負擔大額稅款，壓力過重。

免申報營所稅暫繳六情況 圖／經濟日報提供
免申報營所稅暫繳六情況 圖／經濟日報提供

依規定，營利事業可選擇兩種申報方式。首先是一般申報，根據2023年結算申報所得稅應納稅額的二分之一來計算暫繳稅額；另一種是試算申報，適用於公司、合作社或醫療社團法人等會計帳冊完備的營利事業，這些事業可以依據2024年前六月的營業收入試算暫繳稅額。

國稅局表示，若符合六種情形的營利事業，可免辦暫繳。第一，在我國境內無固定營業場所的營利事業，其營所稅依所得稅法規定，應由營業代理人或給付人扣繳者。

第二，獨資、合夥組織及經核定的小規模營利事業；第三，依所得稅法或其他有關法律規定免徵營所稅者；第四，2023年營利事業結算申報無應納稅額或2024年度新開業者。

第五，營利事業於暫繳申報期間屆滿前遇有解散、廢止、合併或轉讓情事，依所得稅法規定，應辦理當期決算申報者；最後，營利事業按2023年結算申報營所稅應納稅額的二分之一，計算出來的暫繳稅額在2,000元以下者。

國稅局說明，營利事業如按上年度結算申報營所稅應納稅額二分之一為暫繳稅額，且未以投資抵減稅額、行政救濟留抵稅額及扣繳稅額抵減暫繳稅款者，僅須自行向公庫繳納暫繳稅款，可免辦理暫繳申報。

國稅局提醒，為提供多元及便利的繳納稅款方式，2024年營利事業暫繳申報，應納稅款除可至代收稅款金融機構繳納或利用晶片金融卡、自動櫃員機，若金額在3萬元以下，也可透過活期存款帳戶轉帳或到便利商店繳納，亦可以信用卡繳納。

所得稅 營所稅 稅款

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