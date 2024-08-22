遺產管理人 留意申報期限

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，被繼承人死亡遺有財產，但四個順位的繼承人都已不存在，此時將依規定選出「遺產管理人」，申報遺產稅期限應從法院指定為管理人起六個月內申報，如有正當理由不能如期申報，應在申報期限屆滿前申請延期。

依規定，當被繼承人留下大量財產，但繼承人都已下落不明，需要有人處理死者的債權、債務，此時將選出「遺產管理人」，應留意遺產稅申報期限。

官員舉例，甲君2023年5月15日死亡，因未婚且無法定繼承人，經法院2024年2月20日裁定選任乙君為遺產管理人，其遺產稅申報期限至2024年8月20日。

乙君在2024年4月10日刊登報紙公示催告債權人，報明債權期限一年六個月，也就是到2025年10月10日，乙君在原期限屆滿前申請延期，申報期限可延長至公示催告期限屆滿一個月，即2024年11月10日。

財政部 遺產稅

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