連續繼承 兩招節稅
財政部國稅局表示，納稅人遇到連續繼承情況，有兩招可節稅，首先是善用遺產稅扣除額，其次，如果是房地產、且適用房地合一規定，則可留意持有期間計算方式，可達節稅效果。
國稅局官員表示，連續繼承財產，為避免重複遭課遺產稅，依規定，死亡前五年內已繳納遺產稅者，可不計入遺產總額；死亡前六至九年內者，則按年遞減扣除80%、60%、40%與20%的遺產價額。
另外，若繼承標的為不動產，且適用房地合一稅，則可留意持有期間計算方式。房地合一稅適用稅率與持有期間息息相關，持有兩年內者，以45%稅率課徵；超過兩年未逾五年者，以35%稅率課徵；超過五年未逾十年者，適用稅率20%；超過十年者，適用15%。
依財政部規定，在計算連續繼承或受遺贈取得房地的持有期間時，可將各次繼承、遺贈及被繼承人持有期間合併計算，對納稅人而言，可達到減輕稅負的效果。
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