企業賣碳權 要繳營業稅

國內碳權交易法規完備，碳交所預計9月底、10月初上架首批國內碳權。財政部賦稅署昨（21）日說明，賣方在碳交所平台出售碳權給買方，應開立發票交給買方，並由賣方代徵代繳5%營業稅。

環境部7月發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，已於8月15日上路，規範國內碳權的移轉方式、帳戶開立、手續費等規定，完備國內碳權交易法規，環境部正與碳交所討論授權及委託等細節。

圖／經濟日報提供 外匯避險高成本難題

賦稅署副署長陳慧綺表示，企業取得國內溫室氣體減量額度（俗稱碳權），可依《氣候變遷因應法》規定，用以溫室氣體增量抵換、自溫室氣體排放量中扣除或抵銷溫室氣體超額量等，視為一種「權利」，須依法課徵營業稅。

賦稅署官員表示，企業透過碳交所平台買賣碳權，屬於銷售勞務行為，賣方出售碳權時，應開立發票，交付給買方，並由賣方代徵代繳5%營業稅。

至於買方取得發票，是否可作為進項稅額扣抵銷項稅額？官員表示，這必須回歸《營業稅法》第19條規定，舉例來說，若企業宣稱要推出碳中和產品，因而購入碳權以達目的，原則上視為與本業或附屬業務相關，買碳權取得的進項發票，可用來扣抵銷項稅額。

官員補充，由於碳交易仍在起步階段，對企業而言仍是相對新穎的概念，因此，取得進項能否扣抵銷項，仍須視個案認定，並以營業稅法第19條規定為原則。

營業稅法第19條規定，不得扣抵銷項稅額的情況包括未依規定取得憑證、非供本業及附屬事業使用的貨物或勞務、交際應酬用、酬勞員工個人等情況。

除了買賣雙方交易，碳交易相關辦法規定，買方需繳納5%手續費，這筆手續費是否需要課徵營業稅？陳慧綺解釋，由於這筆錢會進入環境部溫管基金專戶，屬「特別公課」，不課營業稅。

碳權交易要課營業稅，至於在碳交所平台交易，會不會有證交稅問題？官員解釋，證交稅課徵對象為有價證券，目前是將碳權視為權利，而非有價證券，因此無課徵證交稅問題。