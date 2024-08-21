碳權交易屬勞務銷售 財政部：須繳營業稅

國內碳權交易今年8月15日上路，財政部今表示，溫減額度交易屬勞務銷售，算是無形資產，是稅法所稱具有財產價值「權利」，營業人移轉減量額度，應開立統一發票，報繳營業稅。

財政部說明，環境部委託台灣碳權交易所股份有限公司（下稱碳交所）設置交易平台，供事業進行減量額度交易或拍賣，並由碳交所代環境部向減量額度買方事業收取手續費後，撥入該部設置溫室氣體管理基金。

從碳權雙方交易面來看，減量額度具權利性質，供給減量額度事業的賣方，依溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法（溫管辦法）規定有償或無償移轉減量額度，依加營業稅法規定，屬在台灣境內銷售勞務，應開立統一發票報繳營業稅。

而平台交易中所收取的手續費，財政部進一步表示，環境部提供交易平台供買方事業及賣方事業交易減量額度，溫管辦法第11條規定向買方事業收取手續費，經環境部認屬特別公課，就非屬營業稅課稅範圍。至於碳交所受委託提供交易平台供買賣則向環境部收取服務費則要報繳營業稅。