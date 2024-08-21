國內碳交易上路 財政部：賣方要繳5%營業稅

環境部7月發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，8月15日已上路，拍賣、交易碳權都有相關規費；財政部賦稅署21日針對之間是否課稅進行解釋，賣方賣碳權給買方，要按銷售額開發票交付買方，並繳交5%營業稅。

國內碳權交易管理辦法8月15日施行，賦稅署今日召開記者會說明，事業取得國內溫室氣體減量額度，可依《氣候變遷因應法》第25條及第26條規定，用以溫室氣體增量抵換、自溫室氣體排放量中扣除或抵銷溫室氣體超額量等，為具有財產價值的「權利」，須依法課徵營業稅。

賦稅署科長李貞儀表示，國內溫室氣體減量額度交易制度，是環境部建置一個交易平台，委託碳交所處理，供事業進行減量額度交易或拍賣，並由碳交所代環境部向減量額度買方事業收取手續費後，撥入溫室氣體管理基金，若有企業想提升溫室氣體排放量之間交易移轉時，買方要負擔手續費給環境部，成交金額為總金額5%加上減量額度價款。

至於碳交易中的賣方因為屬於銷售勞務行為，李貞儀解釋，賣方事業依「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」規定有償或無償移轉減量額度，依「營業稅法」規定，屬在我國境內銷售勞務，是個無形資產，因此應該課徵5%營業稅。

李貞儀說，買方繳納成交金額總金額5%作為手續費，這筆錢會到環境部溫管基金專戶，手續費由碳交所放回，真正提供平台的是環境部，手續費是否課徵營業稅，依《溫管辦法》第11條規定向買方事業收取的手續費，經環境部認屬於特別公課，不會課徵營業稅。

李貞儀補充，碳交易平台讓只是讓買賣雙方交易，自己開發票，平台只是代環境部去收取手續費，而平台向環境部收取服務費，這部分就要課稅。