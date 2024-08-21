稅局獵漏 鎖定網路推薦美食

北區國稅局昨（20）日提醒，營業人未依規定辦理稅籍登記，應立即補辦，否則除補稅外還會處罰，為防止業者逃漏稅，網路上高評分的美食、媒體推薦小吃等，都是清查重點。

暑假旅遊旺季，讓各類冰品、手搖飲、特色小吃、網路推薦美食及夜市知名攤販人潮滿出來，北區國稅局提醒，為掌握稅源並遏止逃漏，將會主動蒐集資料辦理營業稅清查。

北區國稅局透露，今年將針對報章媒體推薦及連鎖品牌美食兩大類，列入清查重點。

國稅局提醒，一般飲食業每月銷售額如達到起徵點8萬元者，就應繳納營業稅，每月銷售額已達20萬元者，就應開立統一發票，若未依規定申請稅籍登記，除通知限期補辦，並可處3,000元以上、3萬元以下罰鍰，屆期仍未補辦者，可按次處罰。