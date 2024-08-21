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隱匿財產避稅 恐遭假扣押

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

北區國稅局昨（20）日提醒，稅捐稽徵機關如發現納稅人有隱匿或轉移財產、逃避稅捐執行跡象，可依照稅捐稽徵法規定，聲請法院就其財產實施假扣押

國稅局舉例，日前發現甲君在2019年到2022年間，四年間未辦稅籍登記擅自營業，透過網路購物平台銷售鞋類及服飾等商品，漏報銷售額3,629萬元，最終核定補徵165萬元，考量甲君是首次違規，並在裁罰前就繳清，因此僅再罰0.5倍，最終裁罰82.5萬元，最終連補帶罰追繳247.5萬元。

國稅局調查發現，甲君在收受貨款後，隨即將帳戶裡面現金提領一空，名下除一輛車及七筆投資額外，沒有與銷售額合理對應的存款或其他財產，所得款項流向不明，顯然有移轉財產藉以規避稅捐情形。

國稅局指出，為保全稅捐債權，立即向管轄法院聲請假扣押獲准，並移送行政執行分署聲請假扣押執行，甲君驚覺將嚴重影響其商業交易活動，立即繳清稅款。

假扣押 國稅局

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