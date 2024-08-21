隱匿財產避稅 恐遭假扣押
北區國稅局昨（20）日提醒，稅捐稽徵機關如發現納稅人有隱匿或轉移財產、逃避稅捐執行跡象，可依照稅捐稽徵法規定，聲請法院就其財產實施假扣押。
國稅局舉例，日前發現甲君在2019年到2022年間，四年間未辦稅籍登記擅自營業，透過網路購物平台銷售鞋類及服飾等商品，漏報銷售額3,629萬元，最終核定補徵165萬元，考量甲君是首次違規，並在裁罰前就繳清，因此僅再罰0.5倍，最終裁罰82.5萬元，最終連補帶罰追繳247.5萬元。
國稅局調查發現，甲君在收受貨款後，隨即將帳戶裡面現金提領一空，名下除一輛車及七筆投資額外，沒有與銷售額合理對應的存款或其他財產，所得款項流向不明，顯然有移轉財產藉以規避稅捐情形。
國稅局指出，為保全稅捐債權，立即向管轄法院聲請假扣押獲准，並移送行政執行分署聲請假扣押執行，甲君驚覺將嚴重影響其商業交易活動，立即繳清稅款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言