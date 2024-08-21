執行業務者設帳 好處多

財政部中區國稅局提醒，醫師、建築師、技師等執行業務者，應依規定設置帳簿，記載收入及費用，才能享有盈虧互抵、員工教召薪資費用加成減除等優惠，同時也能避免實際上為虧損，卻仍須繳稅的狀況。

中區國稅局表示，依所得稅法規定，執行業務者至少應設置日記帳一種，詳細記載業務收支項目；業務支出，則應取得確實憑證。其他所得業者（如補習班、托兒所、養護機構等）也適用上述規定。

國稅局舉例，納稅人甲君具建築師資格，配偶乙君則具律師資格，夫妻兩人各自經營一家事務所，均依法設帳簿記載，並取具及保存憑證。

在辦理所得稅年度結算申報時，甲君事務所虧損80萬元，乙君事務所所得額100萬元，甲、乙妻夫合併申報時，可用100萬元扣除80萬元，最終只剩20萬元須課稅，避免實際虧損卻須繳稅情形。

另外，執行業務者也可適用員工教召期間薪資費用加成減除優惠。國稅局表示，執行業務者給付員工接受召集請假期間薪資，可檢附員工公假假單、薪資金額證明及教召令、解召等證明文件，針對所給付薪資金額的150%，自當年度執行業務所得中減除。

「執行業務者」包括律師、會計師、建築師、技師、醫師、藥師、助產士、著作人、經紀人、代書人、工匠、表演人以及其他以技藝自力營生者；「其他所得業者」是指私人辦理的汽車駕駛訓練補習班、文理、升學、語文、法商職業補習班、縫紉、美容、美髮、音樂、舞蹈、技藝及其他補習班、托兒所、幼兒園、兒童課後照顧服務中心、養護療養院所。