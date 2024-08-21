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法拍屋移轉 留意四稅事

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

房價高昂讓人卻步，部分民眾開始將目光轉向法拍屋，地方稅務局提醒，法拍屋移轉必須留意四大稅負，對房屋被法拍的欠稅人，應留意積欠的土增稅、地價稅房屋稅是否已清償；標售取得法拍屋的買方，則要記得申報契稅。

根據內政部統計，今年上半年全台法拍移轉棟數達1,840棟，年增一成，反映出房市「山雨欲來」氛圍。

台中市地稅局表示，有民眾經法拍取得房地，但在完成過戶後，才發現這筆房地竟仍欠繳房屋稅與地價稅，擔憂前手欠繳的稅負落到自己頭上，地稅局表示，遇到這類情形別擔心，尚未清償稅費，仍會由原本的欠稅人負擔。

法拍屋移轉留意四種稅
法拍屋移轉留意四種稅

地稅局指出，一般房地買賣，在辦理移轉前須經稅務機關查無欠稅後，才能過戶，但如果是經法拍取得房地，缺少了稅務機關清查欠稅這關，即使有未繳清的房屋稅、地價稅，仍可辦理過戶。

正因如此，有些欠稅者以為名下房屋被法拍後，欠稅就已經繳清，但其實法拍物件分配不足以償清欠稅，先前所欠繳的房屋稅、地價稅，都仍屬原所有人欠稅，不會因為法拍屋過戶就轉移到另一人身上。

地稅局指出，法拍物件的土增稅、地價稅及房屋稅，屬於優先債權，依法將由執行機關優先代為扣繳；如納稅人另有欠繳使用牌照稅，或法拍屋之外，名下還有其他不動產欠房屋稅、地價稅，則是次優債權，將以債權順序排定受償。

對於標到法拍屋的民眾而言，雖無前述欠稅問題，但向法院標購房屋是買賣行為之一，仍要留意契稅，應在法院發給權利移轉證明書日起30日內，向房屋所在地稅捐稽徵機關申報，並檢附權利移轉證書等相關文件。

地稅局指出，民眾購買法拍屋，契稅稅基有兩種認定法，一種是拍賣定價、一種是評定現值，採價低者課稅，舉例而言，張君法拍取得房屋，拍定價250萬元，評定現值50萬元，應以50萬元乘以適用稅率6%，應繳契稅3萬元。

地稅局提醒，購買法拍屋請依規定期限申報契稅，否則每逾三日將加徵應納稅額1%的怠報金，最高以應納稅額為限，但不超過1.5萬元。

地價稅 房屋稅 法拍屋

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