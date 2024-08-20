人氣美食記得辦稅籍 必比登、Google評分列也清查參考

無論各類冰品、手搖飲、特色小吃、夜市知名攤販等庶民美食到必比登推薦、Google評分，常成為媒體報導焦點，吸引消費人潮，但這可能會成為國稅局稅籍清查參考，財政部北區國稅局表示，為掌握稅源並遏止逃漏，每年均會主動蒐集相關資料，提醒營業人要注意辦理營業稅稅籍登記。

該局舉例，有營業人113年初即於轄內經營特色小吃店，網路平台評分高達4.8，卻未依規定於開始營業前向國稅局申請稅籍登記，未開立統一發票，經該局查獲始補辦稅籍登記，其短漏報銷售額640萬餘元，核定補徵營業稅32萬餘元，並依稅捐稽徵法處以罰鍰，三者相較擇一從重，按營業稅法規定處罰，裁處罰鍰16萬餘元。

北區國稅局說明，依營業稅法規定，營業人設有固定營業場所，應於開始營業前申請稅籍登記，如果透過網路購物平台銷售商品，銷售額已達營業稅起徵點，亦應申請稅籍登記及繳納營業稅。

北區國稅局表示，未依規定申請稅籍登記者，除通知限期補辦外，並得處3000元以上3萬元以下罰鍰；屆期仍未補辦者，得按次處罰。

另依稅務違章案件減免處罰標準規定，營業人未依規定申請稅籍登記經主管稽徵機關第1次通知限期補辦，即依限補辦者，免予處罰。一般飲食業每月銷售額如達起徵點8萬元者，應繳納營業稅；每月銷售額已達20萬元者，並應開立統一發票。如查獲逃漏稅情事，將依營業稅法規定補稅處罰。