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蝦皮賣家漏報近4千萬營業額 遭追繳近250萬元稅收

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
透過網路平台銷售賣家也要依法繳稅。聯合報系資料照
透過網路平台銷售賣家也要依法繳稅。聯合報系資料照

北區國稅局20日提醒，稅捐稽徵機關如發現納稅人有隱匿或轉移財產、逃避稅捐執行的跡象，可依照稅捐稽徵法第24條規定，聲請法院就其財產實施假扣押，將進一步影響納稅人其他經濟活動。

北區國稅局舉例，日前發現甲君在2019年到2022年間，四年期間未辦稅籍登記擅自營業，透過網路購物平台銷售鞋類及服飾等商品，漏報銷售額3,629萬元，最終核定補徵165萬元，且考量甲君是第一次違規，並在裁罰前就繳清，因此僅再罰0.5倍，最終裁罰82.5萬元，最終連補帶罰追繳247.5萬元。

國稅局進一步調查，發現甲君在收受貨款後，隨即將帳戶裡面的現金提領一空，而名下除一輛車及七比投資額外，沒有與銷售額合理對應的存款或其他財產，所得款項流向不明，顯然有移轉財產藉以規避稅捐的情形。

國稅局指出，為保全稅捐債權，立即向管轄法院聲請假扣押獲准，並移送行政執行分署聲請假扣押執行，分署就甲君收取貨款的銀行存款帳戶及投資股票等核發執行命令後，甲君驚覺將嚴重影響其網路銷售業務及商業交易活動，立即前來繳清稅款。

國稅局提醒，納稅人切勿心存僥倖蓄意隱藏或移轉財產，規避稅捐繳納義務，以免財產遭假扣押，以致影響經濟活動。

假扣押 國稅局

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