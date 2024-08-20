別僥倖逃漏稅！北區國稅局曝「這兩類」列重點稽查
人氣美食人潮絡繹不絕，若達一定銷售額就要繳稅並開發票；北區國稅局20日提醒，營業人未依規定辦理稅籍登機，應立即補辦，否則除了補徵之外還會被罰，為防止業者逃漏稅，今年預計清查重點包括媒體推薦小吃及連鎖餐廳等兩大類。
暑假旅遊旺季，讓各類冰品、手搖飲、特色小吃、網路推薦美食及夜市之名攤販人潮滿出來，北區國稅局今召開例行記者會提醒，為掌握稅源並遏止逃漏，將會主動蒐集相關資料，辦理營業稅稅籍清查作業。
北區國稅局透露，今年重點將會針對報章媒體推薦及連鎖品牌的庶民美食兩大類，列入清查重點。
依據加值型及非加值型營業稅法（又稱為營業稅法）第28條規定，營業人設有固定營業場所，應在開始營業前申請稅籍登記，如果透過網購平台銷售商品，銷售額達營業稅起徵點，就應申請稅籍登記及繳納營業稅。
北區國稅局提醒，一般飲食業每月銷售額如達到起徵點8萬元者，就應該繳納營業稅，每月銷售額已達20萬元者，就應開立統一發票，若未依規定申請稅籍登記者，除通知限期補辦外，並得處3千元以上、3萬元以下罰鍰，屆期仍未補辦者，得按次處罰。
國稅局舉例，像是營業人甲在今年初經營特色小吃店，網路評分達4.8分，卻未依規定在營業前向國稅局申請稅籍登記，也未開立統一發票，經查獲才開始辦理稅籍登記，短漏報銷售額達640萬餘元，核定補徵營業稅32萬元，併案營業稅法處16萬元罰鍰。
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