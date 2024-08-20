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避免稅則分類糾紛 基隆關：善用稅則預先審核

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
基隆關：善用稅則預先審核。圖／基隆關提供
基隆關：善用稅則預先審核。圖／基隆關提供

為促進貿易便捷並加速貨物通關，財政部關務署基隆關20日表示，商民若欲瞭解擬進口貨物應歸列的貨品分類號列，可依關稅法第21條規定於貨物進口前向海關申請稅則預先審核。

基隆關指出，申請稅則預先審核，應依規定格式填寫申請書，並檢附原廠型錄及說明書等相關資料或樣品向各進口地海關申請。另為簡政便民，除以紙本申請書遞件外，申請人亦可使用「自然人憑證」或「工商憑證」於「關港貿單一窗口」登入「進口貨物稅則預先審核申請作業（MI05）」，線上填具申請書並將相關文件上傳；海關線上收件後即進行審核，並將審核結果回復申請人，節省函件寄送等待時間。

基隆關提醒，依進口貨物稅則預先審核實施辦法第6條但書規定，依關稅法第13條第1項（通知實施事後稽核）、第17條第5項（更正報單）、第18條第1項或第2項（核定應納稅額）規定處理中的相同或類似貨物、因稅則號別爭議進行行政救濟程序中的相同或類似貨物、假設性或仍在設計中的虛擬性貨物、申請人未於期限補件或補件不全、廢料或其他經海關認定不適合預先審核的貨物，海關不予預先審核。

基隆關呼籲，預先審核結果對各地海關及申請人均有拘束力，且會參採申請人意願，公開於「稅則預審案例綜合查詢作業（GC431）」供大眾查閱。此外，稅則預先審核係海關提供的便民服務，不收取任何費用，請商民多加利用。

海關 貨物稅 關稅

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