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餐廳附設卡拉OK、歌手駐唱注意！漏報娛樂稅最慘停業

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
許多餐廳為招攬生意，都會引入卡拉OK或找來歌手駐唱，都屬於娛樂稅課徵範圍。示意圖/謝龍田攝
許多餐廳為招攬生意，都會引入卡拉OK或找來歌手駐唱，都屬於娛樂稅課徵範圍。示意圖/謝龍田攝

許多餐廳業者為招攬生意，設有卡拉OK提供顧客同時用餐及歡唱，基隆稅務局提醒，雖業者未向顧客另外收取費用，仍屬於娛樂稅法第2條規定的課徵範圍，未依規定辦理可罰最高15萬元罰鍰，除追繳外還可加罰五到十倍，並得停業。

稅務局表示，餐廳附設卡拉OK是屬於視聽中心的一種，應比照KTV視聽中心方式核課娛樂稅，依法課徵娛樂稅；若是經營鋼琴酒吧或飲食飯館，僅提供電視供消費者觀看、撥放音樂供消費者聆聽，則不屬於娛樂稅課稅範圍。

稅務局提醒，餐廳業者只要有提供娛樂設施，像是卡拉OK、KTV或由歌手、樂團或舞者等歌唱表演或舞蹈等娛樂活動，即使未額外收費，仍須課徵娛樂稅。

稅務局指出，業者應該在開業前就辦妥娛樂稅登記及代徵報繳手續，未依規定辦理者，可將處1.5萬元至15萬元罰鍰，另外，未代徵之娛樂稅除要追繳外，按應納稅額處五倍至十倍罰鍰，並得停止營業。

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