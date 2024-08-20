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她車輛報廢後還收到罰單！財稅局曝少做這件事
車輛報廢後，仍要記得將牌照繳回！一名台南市的許小姐，日前收到財稅局寄來的罰緩繳款書，一看發現竟是日前報廢的牌照遭移用，就因為少了向監理站辦理車籍報廢的動作，依規定要被罰全年應納稅額2倍罰鍰，因而向納保官求助，最終雖然仍須繳納罰金，但可以申請分期付款，這才稍稍減輕經濟負擔。
台南市財稅局表示，一名許小姐所有車輛的牌照被懸掛於他車，行駛於道路遭警方查獲，因而收到使用牌照稅罰鍰繳款書，許小姐找上納保官申冤，該車輛已請人辦理報廢回收，遭人移用竟還要被處罰，根本無力繳交突如其來的罰鍰。
納保官表示，許小姐的車輛雖已辦理環保回收，但並未向監理站辦理車籍報廢，將牌照繳回，隨後又因牌照懸掛於他車被查獲，依使用牌照稅法規定，牌照有移用者，處以全年應納稅額2倍之罰鍰。
納保官解釋，因使用牌照稅以車主為處罰對象，許小姐是車輛所有人，依法應負有保管牌照責任，且不能給他車使用，但考量許小姐經濟狀況，無法一次繳清罰鍰，因此建議申請分期繳納，以減輕經濟負擔。
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