張國煒繼承140億遺產...爭議終於平息？專家揭遺囑5大關鍵：確保能順利執行

長榮集團創辦人張榮發2016年過世，並在過世前1年立下遺囑，指定由二房獨子張國煒單獨繼承全部遺產。

遺囑的最後，張榮發希望他的子女和孫輩們能夠和睦相處，互相照顧。然而，這份遺囑卻引發了家族間的爭產風波。

遺囑爭議，兄弟對簿公堂

大房三子張國政的質疑遺囑的效力，向法院提出「確認遺囑無效之訴」。雙方經過8年的法律鬥爭，最終最高法院在2024年8月14日判決遺囑有效。

爭議焦點

爭議1、遺囑能力：張榮發在作成遺囑時是否具備遺囑能力？

爭議2、遺囑程序：密封遺囑是否符合民法第1192條第1項的法律要件。

法院的判決要素

法院在判斷遺囑效力時，首先確認張榮發的遺囑能力與遺囑設立要件。根據2014年的醫院病歷紀錄，張榮發在立遺囑時並沒有認知能力上的困難。

此外，張榮發於2014年9月至11月間仍有處分鉅額財產的能力，這進一步證明了他的遺囑能力。見證人證詞和公證人見證密封遺囑的過程也符合民法規定的要件。

法院重視遺囑人的真意表達及實質效力，而非形式上的瑕疵，以保障遺囑人的真意。

從張榮發遺囑案學到的5大關鍵：

1、頭腦清楚時立遺囑

遺囑必須在遺囑人頭腦清楚、具備完全行為能力的情況下設立，才能確保遺囑的合法性和有效性。

趁健康時提早設立遺囑，未來想法改變，可重寫遺囑，以最新版本為準。

2、法律程序的嚴謹性

遺囑的有效性取決於是否符合法律要件，包括遺囑人的能力、見證人的存在以及程序的合法性。

曾有律師在遺囑上蓋印章而非親自簽名，導致遺囑無效。見證人若有分配遺產的利害關係，也會使遺囑無效。

3、特留分的保障

即使遺囑有效，法律仍保障繼承人的特留分權利。在設立遺囑時，考量特留分，確保每位繼承人能獲得一定比例的遺產，可以避免繼承人間的法律訴訟。

如果想突破特留分的限制，可以透過生前贈與及保險規劃，既可達成願望，又避免糾紛。

4、設定遺囑執行人

最高法院判決確定張榮發先生遺囑有效後，只要正式聯絡並以函文請遺囑執行人執行遺囑。遺囑執行人將張榮發先生的遺產，依照遺囑移轉至張國煒名下，無需進行遺產分割訴訟，或等待特留分訴訟。

如果沒有設定遺囑執行人，需要其他繼承人的配合，才能將遺產移轉到指定的繼承人名下。

5、提前規劃

提前規劃遺產分配，並與家人溝通達成共識，可以減少未來的糾紛，家庭和諧。這包括與律師討論遺囑內容，確保遺囑的合法性和有效性。

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