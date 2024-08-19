電子稅單 開徵前兩月申請

地方稅務局表示，只要是定期開徵的稅收都能申請電子稅單，像是地價稅、房屋稅及使用牌照稅等，只要在開徵前兩個月提出申請，即可線上繳納，逾期申請則從次年起適用。

新竹市稅務局表示，有竹科民眾詢問，9月將外派日本，收不到11月開徵的地價稅單，也無法繳納，於是向新竹市稅務局詢問該怎麼做，在國外才能順利繳稅？

稅務局表示，政府鼓勵納稅人申請電子稅單，透過稅單上的QR-Code即可連結至網路繳稅服務網站，線上繳稅；若要提前申請電子稅單，須在開徵前兩個月提出申請，逾期申請將從次年適用，不只是地價稅，包括房屋稅、牌照稅等定期開徵的稅目都能申請。

稅務局說明，納稅人可到稅務局網站線上申辦，一旦申請成功，電子稅單會在每年開徵前，以加密方式寄到納稅人指定電子郵件信箱，不須再逐年申請。