車輛失竊 應註銷牌照登記

地方稅務局提醒，民眾車輛失竊，除了向警局報案外，也要記得到監理所辦理車輛失竊註銷牌照手續，才能停徵使用牌照稅。

民眾若車輛失竊，應留意牌照稅計算方式，稅務局提醒，車輛失竊時應檢附警察機關車輛失竊證明單，向監理機關申辦註銷牌照登記，牌照稅計徵至失竊前一日，失竊日期無法追溯證明，就計徵至報案前一日。

另外若是車牌失竊，稅務局表示， 因無免繳納牌照稅規定，因此必須當車主向監理機關辦理停駛或註銷牌照登記後，使用牌照稅才可計徵至辦理停駛或牌照註銷前一日。

稅務局指出，無論是車輛或車牌失竊，都要向警察機關報案，如果車牌失竊後車輛不需使用，則應向監理機關辦理停駛或註銷牌照登記，牌照稅會依個案實際情形免徵或退稅；另車牌失竊後如車輛仍要繼續使用，則要先向監理機關重新領牌後才可上路，否則一旦使用公共道路被查獲，會被處罰。