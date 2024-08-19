買賣外幣賺匯差 要報稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
買賣外幣賺取的匯差，屬於財產交易所得。 聯合報系資料照
買賣外幣賺取的匯差，屬於財產交易所得。 聯合報系資料照

財政部高雄國稅局表示，民眾在國內金融機構買賣外幣賺取的匯差，屬於財產交易所得，納稅人應在次年5月主動申報個人綜合所得稅。

近年來金融機構常會推出各種外幣存款利息優惠商品，以高利率為賣點，吸引民眾投資理財，買賣外匯賺價差成為投資方式之一。

國稅局表示，民眾在國內銀行結匯外幣後，存放在外幣帳戶中，所得來源主要有兩個，第一種為利息所得，是由存款本金所衍生的利息，銀行會列單申報扣免繳憑單給主管稽徵機關，這部分利息所得可合併在每一申報戶享有27萬元的儲蓄投資特別扣除額。

第二種則是財產交易所得或損失，民眾藉由提存時點不同，操作外匯市場匯率所產生的匯兌損益，這部分所得銀行不會列單申報扣免繳憑單給國稅局，必須由投資人自行計算申報。

國稅局提醒，若因匯率波動賺取價差，屬於財交所得，應以出售時的成交價額，減除取得成本及相關費用後的餘額為所得額，申報綜合所得總額。

國稅局舉例，甲君2022年以1,200萬元向銀行兌購美元並辦理1年期定存，2023年定存到期後，將美元本息全數結售換回1,320萬元，所獲增益120萬元。

其中40萬元為定存利息所得，由銀行填發扣免繳憑單供甲君申報利息所得；另80萬元為買賣美元因匯差所生的財交所得，非屬銀行應填發扣繳憑單範圍，甲君2024年5月申報2023年綜所稅時，應將上述利息所得及財產交易所得併入申報。

國稅局 定存

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