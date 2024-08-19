海外資金匯回免稅 三樣態

個人將資金配置於境外，構成因素及來源眾多，財政部台北國稅局指出，個人匯回海外資金，如果有三種情形，包含非屬所得、已經課過稅、超過核課期間等，匯回時就不用課稅。

個人匯回海外資金，過去曾有境外資金匯回專法，循專法回台可享有租稅優惠，以吸引資金回台，但透過專法匯回資金必須受到管制。境外資金專法已經落日，不過，國稅局表示，納稅人匯回資金未必需要課稅，民眾可仔細分辨資金情況。

個人匯回海外資金 三樣態免稅

台北國稅局舉例，包括過去匯出海外的本金、已完納最低稅負的海外所得，以及已逾核課期間的資金，個人將這三種資金匯回，可以不用擔心課稅的問題。

財政部官員解釋，個人匯回三種海外資金時，只要能提示證明文件，讓國稅局可以辨認匯回資金性質，便有機會免除課稅義務。

第一種免課稅樣態，即非屬海外所得的「資金」，最常見的情況就是過去為投資而攜出的本金，從海外匯回，或是海外購買股票、不動產，最後處分後得到一大筆資金，只要能舉證當年帶出去投資的本金額度即可；另外，借款給海外個人或公司，本金部分帶回台灣，上述情形都不必課稅。

第二種情形，雖然屬於海外所得，但過去已被課徵過所得基本稅額（最低稅負制）的資金，只要能提出相關單據，明確區分海外所得的年度，並提出當年度納稅證明，將這筆資金匯回台灣，也不必課稅。

第三種情形，也是屬於海外所得，但已逾核課期間的資金，目前所得稅的核課期間是七年，已超過核課期間的所得，就不必課稅。

國稅局提醒，若不屬於本金，也尚未課徵最低稅負、未超過核課期間的海外所得，包括營利所得、執行業務所得、薪資所得、利息所得、財產交易所得等，就必須課徵所得稅。

國稅局補充，如果是台灣地區人民、法人、團體或其他機構有大陸地區來源所得，應依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，併同台灣地區來源所得課徵所得稅，但在大陸已繳納稅額，可自應納稅額中扣抵。