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年所得低於62.6萬元單身租屋族 莊翠雲：明年免繳稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部長莊翠雲。圖／聯合報系資料照
財政部長莊翠雲。圖／聯合報系資料照

財政部長莊翠雲19日表示，從明年開始，一個年所得在62.6萬元以下的單身新鮮人，雙薪家庭年所得低於107.2萬元，或是家庭所得一年低於164.1萬元的育有2個6歲以下幼童之夫妻，都可能不必繳稅。

莊翠雲接受快樂聯播網快樂心聲「空中立法院」網路節目專訪時表示，財政部很重要的工作就是措籌財源，財源就來自稅收，稅收有助國家基礎建設，基礎建設好、經濟才能發展得好，讓百工百業有更好的收入，量能課稅，對收入高的就會多課一點稅，高收入者多繳一點稅可以讓社會更和諧，因為這些稅收可以做更多的建設，也可以幫助一些社會裡面需要幫助的民眾，例如稅法2018年修正之後，讓所得稅制優化、提高免稅額跟扣除額，減輕賦稅負擔。

她說，這兩年有很多調整，包括每人有12萬的長照扣除額、對於6歲以下幼兒增加扣除額，從原來一個孩子12萬，改為第一個孩子12 萬、第二個之後為22.5萬。當這樣租稅負擔減少，父母可以更有能力給孩子更好的環境。

莊翠雲表示，房屋租金支出部分，過去在所得稅裡面為列舉扣除額，但這會被標準扣除額吸收，現在修法後放在特別扣除額，可以額外扣除18萬租金支出，從中可以看到政府照顧更多中低所得族群。

她也舉例，從明年開始，一個單身的新鮮人，年所得在62.6萬元以下，就不用繳稅；雙薪家庭年所得低於107.2萬元，也不用繳所得稅；若是育有2個6歲以下幼兒的夫妻，家庭所得一年低於164.1萬元，也可能不必繳稅。

莊翠雲表示，希望讓民眾，尤其是中低所得者，當收入減掉免稅額、扣除額之後，需要繳的所得稅會比較少，讓他們更有餘裕去維持生活品質。

免稅額 所得稅

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