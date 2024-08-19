新聞中的法律／企業搬遷 勞資溝通不可少

企業在考量未來發展時，可能必須做出搬遷的決定，此舉或許對於企業長遠未來而言，是一項良好決定，但對於已經在職的員工而言，卻是一件相當重大的改變，不僅可能會影響到員工通勤時間、通勤成本，甚至也可能會影響員工繼續工作的意願。

因此建議企業在規劃搬家時，應該也必須把前期與員工溝通的成本以及相關配套都納入考量，否則如果出現勞資爭議，企業也將得不償失。

偶爾會在實際的案例上看到，企業不管是為了成本考量、考量未來發展性或群聚效應、甚至是配合政府都更政策等理由，企業總會面臨到搬家的問題，而企業搬家，面臨到的首要勞資問題往往是「員工該怎麼辦？」

大多企業主都仍會優先考量讓原本的員工可以「原封不動」，一同搬往新地點，但假設新地點太過遙遠，例如從台北市搬到台南市，對於員工而言就會是一個相當大的考驗，這種情況下，員工大部分都會考量不繼續任職。

然而基於憲法第10條保障人民遷徙的自由，公司遷廠本就是雇主受憲法所保障的權利，但公司遷廠勢必會出現「調動勞工工作場所」，並進而影響勞工家庭生活，像是育兒、照顧父母等；另外再加上通勤時間及費用，如交通不便，通勤成本提高，等於變相縮減薪資；對勞工而言，也必須重新適應環境。

考量可能面對的種種負面影響，雇主如須調動勞工工作，應依《勞基法》第10條之1規定辦理，應符合五大原則。首先，是基於企業經營上所必須，且不得有不當動機及目的，除非法律另有規定，則從其規定；其次，對勞工工資及其他勞動條件，未作不利變更；第三，調動後工作為勞工體能及技術可勝任；第四，調動工作地點過遠，雇主應給予必要協助；第五，應考量勞工及其家庭的生活利益。

縱使基於成本考量而搬家或遷廠，是企業經營上所必須，但對於員工的勞動條件已產生不利變更，員工如果因此無法配合公司搬遷，企業應依規定資遣員工，並給予資遣費。而在實務上，確實企業都會願意給予資遣費，且勞工也有權利請求出具非自願離職證明書。

不過，員工無法一起前往新地點上班，對企業而言也會產生一定程度損失，實務上多數企業都會優先與員工展開討論與溝通，像是先搜集員工意見、調查員工的居住地點等，並視實際情況研擬相關配套，例如給予交通補貼、提供免費停車位、提供交通車接送等方式，例如先前台塑集團因原本大樓需要都更，必須先搬往內湖辦公大樓，台塑也提供員工免費接駁車供員工搭乘，這樣的方式也能減輕員工因改變上班地點而造成的壓力。

（本文由勞動部勞動關係司長王厚偉口述，記者余弦妙採訪整理）