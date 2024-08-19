稅收挹注長照基金 大躍進

財政部統計，今年前七月稅收挹注長照基金535億元，年增逾三成，成長動能來自房地合一稅，在房市續旺下，前七月房地合一稅年增逾七成，7月單月更寫下新高，使長照基金達成率已達今年預算數的68%。

《長期照顧服務法》2017年6月實施後，長照基金也正式成立，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

來自稅收的財源總計有四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配後的餘額。今年全年預算數為781億元。

前七月稅收挹注長照基金情形

稅收財源方面，今年前七月撥入長照基金稅收共535億元，與去年同期相比增加132億元、年增32.8％。

其中來自房地合一稅的金額來到297億元，為今年以來長照基金最主要的稅收財源；菸稅挹注152億元，占比僅次於房地合一稅；遺產稅撥入65億元，贈與稅撥入22億元。

以各稅目來看，房地合一稅受到平均地權條例修法、中央連續升息影響，去年同期房市處於低點，再加上經濟景氣回升、股市熱錢，以及新青安貸款政策激發出房市剛性需求，前七月撥入長照基金的金額年增74.8％。

另，前七月撥入長照基金的菸稅年增0.6％，大致持平；遺產稅年增49.8％；贈與稅則因比較基期高、年減43.6％。

房地合一稅2016年上路後，原本在扣除統籌分配稅款後，剩餘九成稅款皆撥入長照基金，後來立委認為房地合一稅收入應部分用於住宅政策，要求財政部檢討，因此自今年起，房地合一稅收餘額至少10％撥入住宅基金，前七月已撥入住宅基金33億元。

由於房地合一稅收年年成長，挹注長照基金的稅收已於2022年首度超過菸稅，成為最主要稅收來源，今年可望挑戰連三年成為長照基金稅收財源主力。

其餘政府基金方面，今年前七月撥入中央特種基金的金融業營業稅實徵淨額259億元，年增11％；健康福利捐實徵淨額152億元，年增0.6％。