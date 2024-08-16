買賣外幣賺匯差 國稅局：5月要主動報綜所稅
財政部高雄國稅局表示，近年來金融機構推出各種外幣存款利息優惠商品，以高利率吸引投資理財，民眾除了以外幣存款賺取利息所得，也藉由匯率波動賺取價差，而買賣外幣屬財產交易，根據「所得稅法」規定，應以出售時的成交價額，減除取得成本及相關費用後的餘額為所得額，於結售的次年5月主動申報綜所稅。
舉例說明，甲君於2022年以1200萬元向銀行兌購美元並辦理1年期定期存款，於2023年定期存款到期後，將美元本息全數結售換回1320萬元，所獲增益120萬元，其中40萬元為定期存款利息所得，由銀行填發扣免繳憑單供甲君申報利息所得；另80萬元為買賣美元因匯差所生的財產交易所得，非屬銀行應填發扣繳憑單的範圍，甲君於今年5月申報2023年度綜所稅時，應將上述利息所得及財產交易所得併入申報。
高雄國稅局呼籲，個人買賣外幣若有收益，如因一時疏忽或不諳法令規定，漏未申報財產交易所得者，在未經檢舉或稅捐稽徵機關進行調查前，請儘速向稅捐機關補報並加計利息補繳稅款，以免受罰。
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