農地移轉公司 課土增稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

彰化縣稅務局昨（15）日表示，民眾將農地移轉給自然人，可申請不課徵土增稅，但如果移轉給公司法人，仍應繳納土增稅。

建商積極獵地，有民眾想把名下農地賣給建設公司，向稅局詢問是否可申請不課土增稅。

稅務局說明，作農業使用的農業用地，如果移轉對象為自然人或經直轄市、縣市主管機關同意的農民團體、農業企業機構及農業試驗研究機構時，可申請不課徵土增稅；但如果移轉給公司法人時，就要課徵土增稅。

稅務局表示，地主移轉農業用地給自然人，申請不課徵土增稅時，須出具土地所在地鄉鎮市區公所核發的「農業用地作農業使用證明書」，供稽徵機關審查，並在土增稅（土地現值）申報書註明農業用地不課土增稅。

稅務局表示，若未註明者，應在土增稅繳款書所載繳納期間屆滿前補申請，超過期限則不得申請不課土增稅，民眾可注意相關規定，以保障自身權益。

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