樣品屋 要繳納房屋稅
近年許多建案為吸引民眾目光，會建造許多外型新穎的樣品屋或接待中心，彰化縣地方稅務局昨（15）日表示，樣品屋或接待中心應在建造完成日起30日內，向地方稅務局申報設立房屋稅籍，並繳納房屋稅。
稅務局說明，依《房屋稅條例》規定，房屋稅是以附著在土地上的各種房屋，以及增加房屋使用價值的建築物為課徵對象，不論是樣品屋、接待中心、建築工寮、臨時性工棚等，也無論是否為合法建物或是無照違建，均為房屋稅課稅對象。
稅務局表示，樣品屋或接待中心未拆除前，應在建成後30日內申設房屋稅籍繳納房屋稅，逾期未申報而漏稅，除補徵應納稅額，並按所漏稅額處兩倍以下罰鍰。
稅務局指出，樣品屋或接待中心課稅現值計算方式與一般建物相同，按建材、面積、地段評定房屋現值，且因供銷售房屋使用，應按營業用稅率3%課徵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言