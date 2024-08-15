樣品屋 要繳納房屋稅

近年許多建案為吸引民眾目光，會建造許多外型新穎的樣品屋或接待中心，彰化縣地方稅務局昨（15）日表示，樣品屋或接待中心應在建造完成日起30日內，向地方稅務局申報設立房屋稅籍，並繳納房屋稅。

稅務局說明，依《房屋稅條例》規定，房屋稅是以附著在土地上的各種房屋，以及增加房屋使用價值的建築物為課徵對象，不論是樣品屋、接待中心、建築工寮、臨時性工棚等，也無論是否為合法建物或是無照違建，均為房屋稅課稅對象。

稅務局表示，樣品屋或接待中心未拆除前，應在建成後30日內申設房屋稅籍繳納房屋稅，逾期未申報而漏稅，除補徵應納稅額，並按所漏稅額處兩倍以下罰鍰。

稅務局指出，樣品屋或接待中心課稅現值計算方式與一般建物相同，按建材、面積、地段評定房屋現值，且因供銷售房屋使用，應按營業用稅率3%課徵。