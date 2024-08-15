保費列扣節稅 留意四關鍵

民眾申報綜所稅時，可列舉保險費扣除額，每一被保險人每年有2.4萬元額度可列報。國稅局提醒納稅人，記得檢附保險費繳費收據，並留意四大關鍵。

第一，檢視保險費收據或相關證明，是否收集齊全；第二，留意為全家繳納全民健康保險費支出，是否有索取相關繳費證明，分別載明被保險人及眷屬姓名，做為列舉扣除額憑證。

第三，由服務單位經收彙繳的員工保險費，有無向服務單位申請填發繳納保險費證明；第四，檢視保險費收據的被保險人與要保人是否在同一申報戶內。

保費列舉扣除關鍵 圖／經濟日報提供

隨著國民所得提高，許多家庭都逐漸有風險管理觀念，選擇適合自身的保險，不但可免去後顧之憂，又可利用保險費達到節稅目的。

依《所得稅法》規定，納稅人如採列舉扣除，則其本人、配偶和受其申報扶養直系親屬的人身保險，包括人壽保險、健康保險、傷害保險及年金保險，以及勞工保險、就業保險、軍公教保險、農民健康保險、學生平安保險、國民年金保險的保險費都可申報。

依規定，在申報扣除年度繳納的保險費，每一被保險人每年額度不能超過2.4萬元。

國稅局提醒，值得注意的是，被保險人與要保人要在同一申報戶，但納稅人、配偶及申報受扶養直系親屬的全民健康保險費（含補充保險費），可不受金額限制，全數扣除，且以被保險人眷屬身分投保者，無須與被保險人同一申報戶。

國稅局指出，列報扶養親屬的保險費支出，必須是受納稅義務人扶養的直系親屬才可申報，如為兄弟姐妹或其他非直系親屬，或是產險方面（例如汽車責任險）的保費支出，都不可以列報扣除。

另外，國稅局補充，如申報居住國外而受扶養的直系親屬，在當地投保人身保險所支付的保險費，可憑親屬向當地經政府核准設立的保險公司投保人身保險，所支付的保險費收據正本及保險單影本可申報扣除。

民眾列舉保費扣除額，可達節稅效果，國稅局官員提醒，列報時要留意保險適用範圍、可列報上限、可列報親屬，都必須符合規定。