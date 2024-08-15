張國煒能繼承140億遺產？律師「下一步不用提告」：3方式處理特留分

長榮集團遺產爭議在前幾天，最高法院判決確定張榮發先生遺囑有效後，雖然遺囑上要把遺產給張國煒先生，但目前他仍然沒有取得全部的遺產，下一步？

其實，下一步不用提告，而是正式聯絡並以函文請遺囑執行人執行遺囑，將張榮發先生的遺產，依照遺囑移轉至張國煒名下，無需進行遺產分割訴訟或等待特留分訴訟。

因為法律上遺囑執行人的任務就是要依照遺囑的指示，將遺產移轉到指定的繼承人名下，目前張榮發先生遺產稅已經繳清，可以將張榮發的遺產全部移轉給張國煒。

至於其他繼承人如果主張特留分扣減，表示不能將遺產全部給張國煒，遺囑執行人可以有幾種作法的選擇：

1、完全依照遺囑去辦理，至於特留分部分等待未來繼承人訴訟再認定處理。 2、保留「特留分」比例的遺產，把完全沒爭議的部分過戶。 3、召開繼承人的遺產分配會議，協調特留分或遺囑內容未指明的遺產分配事宜。

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