全球最低稅負制 企業六挑戰

許多國家已實施全球最低稅負制（GMT），勤業眾信昨（14）日表示，經深度訪談全球500位高階稅務主管後，認為GMT上路後將有六大挑戰，並提出四大建議，提醒跨國企業預做準備。

勤業眾信稅務部國際租稅業務負責人暨資深會計師徐有德表示，全球企業預期新稅制將帶來高昂的合規成本，也將影響企業經營決策，跨國企業傾向以改善稅務作業流程、導入科技、培育人才等措施作為因應。

勤業眾信指出，GMT上路後將有六大挑戰。首先，合規成本高昂，七成受訪企業預計將花費超過50萬美元（新台幣1,615萬元）來應對新稅法要求；第二，五成以上受訪者認為全球最低稅負制生效後稅負將增加。

第三，九成受訪者表示，全球最低稅負制可能顯著影響其企業戰略；第四，近七成受訪者預計全球最低稅負制將對未來的財務和申報義務造成重大干擾。

第五，近八成受訪者認為新規將導致更多稅務爭議；第六，四成受訪者表示需要加強稅務科技和所得稅會計的專業知識及人才。

勤業眾信建議，企業可採行四項策略因應，包括第一，優化流程，設立新的稅務和財務流程，以管理全球最低稅負制計算所需數據；第二，科技升級，導入先進稅務科技系統，確保準確的全球最低稅負制計算。第三，人才培訓，近兩成的企業開始重點培訓全球最低稅負制團隊，以滿足該稅制的合規要求；第四，七成企業已完成過渡性安全港評估。

徐有德表示，當企業愈了解新制規則，愈能精準預估對企業產生的新增成本，就能在符合成本效益的前提下，找出每個企業最適合的因應之道。