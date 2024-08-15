檢舉逃漏稅 要有明確事證

囤房稅2.0上路，台中稅務局昨（14）日提醒，老舊房屋若已焚毀、坍塌、拆除至不堪居住程度，納稅人應在事實發生日起30日內，且須在明年3月22日前註銷稅籍，避免被納入全國戶數計算。

以往各地方政府可自行規定房屋現值基準值下房屋，可免徵房屋稅，且不限戶數，不過囤房稅2.0上路後，最大變革在於將非自住住家房屋從「縣市歸戶」改為「全國歸戶」，法定稅率調高為2％至4.8％。

台中稅務局表示，以往台中市規定，老舊房屋現值在10萬元以下做住家使用，可免徵房屋稅，但是自今年7月起，自然人持有全國住家用房屋現值，低於前面價值的免稅房屋以三戶為限，超過三戶者就須課徵房屋稅。

稅務局說明，納稅人持有的房屋在每年3月22日會進行全國歸戶、全數累進計稅，按納稅人持有戶數對應所處縣市的稅率課徵房屋稅。